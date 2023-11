Martedì 21 Novembre 2023 riprenderà il Cineforum Skermo Sera organizzato a Portici da prima degli anni 90 da Paola Acampa e Ciccio Capozzi, la prima rassegna di film di qualità (adesso film d’essai) sul territorio, fermatosi purtroppo per un due anni a causa del Covid e alla dipartita del nostro caro amico Ciccio!

“Ci siamo – ha dichiarato il sindaco Enzo Cuomo -. Annotatevi la data in calendario, 21 Novembre, ore 17.00 e ore 20.40, come da tradizione, sempre di martedì, in rassegna cineforum troverete 10 film (quasi) di prima visione, di qualità, d’autore, in versione 2k/4k.

La direzione artistica – comunica il primo cittadino – è affidata al porticese nonché regista Marcello Sannino che curerà la presentazione ed il dibattito a fine spettacolo!







I prezzi per le tessere – precisa il sindaco porticese – saranno i seguenti:

Tessera 10 film euro 40,00

Tessera 10 film euro 35,00 per Docenti.

Tessera 10 film euro 30,00 per Cittadini Over 65 e Under 18.

Biglietto di singolo ingresso euro 5,00.

Da quest’anno – annuncia ancora Cuomo – ripartirà anche il Cineforum Skermo scuola la cui direzione artistica è affidata all’ attore porticese, Enzo Attanasio”.

Appuntamento, quindi, al Cinema Teatro Roma.