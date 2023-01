‘L’amica geniale 4’ è quasi pronta a decollare e ritornare nelle case degli italiani su Rai 1.

La fortunata serie che porta sul piccolo schermo la storia di Lila e Lenè, tratto dal libro di Elena Ferrante, ha dato il vio alle riprese della quarta stagione che nel 2024 approderà in tv.

La produzione, per l’occasione, ha avviato la ricerca a veri camerieri e coppie consolidate di fidanzati per inserirli nelle scene come comparse principali e secondarie.

Le scene della serie prodotta da Fandango stanno avendo inizio a Napoli e che potrebbe essere l’ultima, in particolar modo nella zona di Posillipo.

Intanto, è già noto il nome delle interpreti delle protagoniste: Alba Rohrwacher sarà Lenù ed Irene Maiorino dovrebbe essere Lila.

Considerato il boom di audience raggiunto nelle serie precedenti, è facile credere che anche questo nuovo capitolo della Ferrante raggiungerà tantissimi italiani.