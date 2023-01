La città di Napoli, nell’anno da poco conclusosi, si è rivelata un importante set cinematografico.

O per bellezza e fascino o per patrimonio artistico-culturale, nel 2022 sono state 176 le produzioni girate sul territorio partenopeo.

In particolare, sono stati registrati a Napoli lungometraggi, documentari, spot pubblicitari, programmi tv e tante serie tv in voga.

Un successo che non si verificava da tempo ma che nel 2022 ha riportato nel capoluogo campano artisti di fama nazionale ed internazionel produzioni italiane e straniere.

da citare assolutamente il film “È stata la mano di Dio”, di Paolo Sorrentino, che si è rivelato un grande successo mondiale.

Restando in tema di grandi successi, menzioniamo le imminenti riprese de “L’Amica Geniale 4”, la serie TV record di ascolti di Rai Uno, dedicata a Lila e Lenù, tratta dai romanzi di Elena Ferrante.

Meritevole di menzione, anche ‘La vita bugiarda degli adulti’, in onda su Netfix da gennaio 2023 e diretto dal regista campano Edoardo de Angelis.

Non sa ultimo come importanza, il recentissimo classico eduardiano “Filumena Marturano”: l’opera rivista ha riscosso un ampio consenso di critica e pubblico, e non solo per la presenza di Massimiliano Gallo nei panni di Domenico (Mimì) Soriano, e di Vanessa Scalera, che si è calata nelle vesti di Filumena.

Insomma, a quanto pare Napoli può sicuramente dirsi di essere un palcoscenico a cielo aperto.