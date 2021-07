Il Gazebo Rosa Onlus in scena con lo spettacolo “l’Odissea una storia infinita”. I testi di Rosa Visciano sono liberamente ispirati all’opera di Omero, che risulta ancora attuale. La storia infatti tratta in chiave ironica il lessico familiare, per riflettere sulle tematiche che l’associazione affronta insieme alle donne e alle bambine e ai bambini in difficoltà che si rivolgono allo sportello antiviolenza, da anni. Il gruppo teatrale dell’associazione è composto da volontari, soci, fruitori che prova dopo prova portano avanti con passione, la volontà di raccontare storie che assumono un significato sociale. Sociale è il tema portato in scena e sociale è la dimensione del teatro praticato, che salva. Esserci vuol dire sostenere le attività di contrasto alla violenza di genere e minorile che questa realtà porta avanti e approfondire i temi che affronta.

Le date: 29 luglio 2021 – Torre del Greco, Arena teatrale Buon Consiglio. 4 e 5 agosto 2021 – Portici, villa Savonarola. INFO E PRENOTAZIONI 339 656 3193