Da ieri è andato in onda un nuovo format sviluppato in tempi di quarantena, dove, come sappiamo tutti ormai, per preservare la salute, non si può uscire di casa. E da casa, mettiamo in connessione professionisti, personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport, con gli spettatori che ci seguono tramite pc o smartphone.

La prima puntata di #RemotoTalkShow in diretta sulla pagina Facebook del giornale @LaTorre1905 è stata:

#iorestoacasa… Mangio e mi vesto bene!

Con ospiti da remoto la style coach Marianna Bonavolontà e il nutrizionista Ciro Langella.