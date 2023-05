La città di Ercolano lavora per un progetto di mobilità sostenibile che consentirà di raggiungere il Cratere del vulcano più famoso al mondo.

“Un’opera per favorire la mobilità sostenibile e allo stesso tempo un nuovo attrattore turistico per Ercolano.

La realizzazione di una cabinovia del Vesuvio per raggiungere il cratere del vulcano più famoso al mondo ha come obiettivo quello di cambiare, nei prossimi anni, il volto della nostra città e favorire sempre di più l’indotto turistico” – è quanto dichiara il sindaco Ciro Buonajuto.







“Nei giorni scorsi abbiamo sottoscritto con l’Agenzia Campana per la Mobilità, le Infrastrutture e le Reti (ACaMIR) un accordo finalizzato alla realizzazione del progetto definitivo della nuova cabinovia, già finanziato con 700 mila euro dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile” – spiega il primo cittadino.

“La linea sarà dotata di quattro stazioni di scalo in altrettanti siti di interesse che saranno interessati da piani di riqualificazione.

Il tracciato partirà da via Bordiga e avrà come stazioni intermedie Via Vesuvio nei pressi del “Ristorante La Siesta”, l’Osservatorio Vesuviano per poi raggiungere il Piazzale di accesso al gran cono “Quota 1000″.

Fare politica significa risolvere i problemi quotidiani, ma anche sognare e investire per il futuro, in un nuovo disegno urbanistico della città sempre più accogliente e ricco di servizi e strutture” – conclude il sindaco.