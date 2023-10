Via alle procedure di iscrizioni al servizio di trasporto scolastico a Torre del Greco per l’anno 2023/2024.

Si comincia lunedì 16 ottobre e sarà possibile formalizzare la richiesta fino a venerdì 27.

Il servizio è riservato agli alunni delle scuole cittadine dell’infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado.







Dopo avere risolto i problemi legati all’affidamento della gara, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella, grazie al lavoro svolto dall’assessore alla pubblica istruzione Mariateresa Sorrentino e dalla dirigente Luisa Sorrentino, ha dato mandato agli uffici per avviare le procedure relativa alla presentazione delle domande: “Per iscriversi – fanno sapere dagli uffici – è necessario leggere attentamente l’avviso pubblicato nella sezione dedicata del sito dell’ente (www.comune.torredelgreco.na.it), presentando domanda (con tutti gli allegati richiesti) presso lo sportello front-office di via Circumvallazione 50”. Lo sportello sarà aperto nel periodo riservato alle iscrizioni (16-27 ottobre) tutti i giorni lavorativi delle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.

Sul sito dell’ente sono presenti anche i vari moduli da scaricare e compilare.

Quattro le fasce Isee previste, con i relativi costi a carico degli utenti (costi suddivisi per due fasce trimestrali, dicembre 2023-febbraio 2024 e marzo-maggio 2024): Isee uguale o inferiore a 3.000 euro (costi per singolo trimestre 30 euro primo figlio, 22,50 secondo figlio, 21 terzo figlio, 18 dal quarto figlio); Isee da 3.000,01 a 6.000 euro (costi per singolo trimestre 36 euro primo figlio, 27 secondo figlio, 25,20 terzo figlio, 21,60 dal quarto figlio), Isee da 6.000,01 a 10,633 euro (costi per singolo trimestre 48 euro primo figlio, 36 secondo figlio, 33,60 terzo figlio, 28,80 dal quarto figlio), oltre 10.633 euro (costi per singolo trimestre 60 euro primo figlio, 45 secondo figlio, 42 terzo figlio, 36 dal quarto figlio).

Il pagamento può essere effettuato tramite conto corrente postale 8803592 o con accredito sull’Iban indicato sul sito.

Il servizio di trasporto scolastico sarà attivo a partire da lunedì 20 novembre.