In considerazione della comunicazione con la quale il Direttore Tecnico della Italgas Reti S.P.A. ha chiesto l’emissione di un’apposita ordinanza di viabilità da tratto di corso Avezzana a via Circumvallazione – nonché – in riferimento alle ordinanze n. 1037 del 15.03.2022, n. 1432 del 12.04.2022 e n. 2079 del 20.05.2022, al fine di garantire i lavori di scavo per posa di nuova condotta interrata di distribuzione del gas metano, il Dirigente al 9° Settore di Polizia locale e Protezione civile, Com.te Salvatore Visone, ha predisposto, con apposita ordinanza dirigenziale, n. 2205 del 27 Maggio 2022 il seguente dispositivo di viabilità:

• CORSO AVEZZANA – tratto da piazza Martiri d’Africa a via Circumvallazione – divieto di circolazione veicolare , eccetto residenti, sino alle ore 20.00 del 01 Giugno 2022.