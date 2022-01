Torre del Greco – Senso unico per lavori fino al 15 aprile. Ecco dove.

In considerazione della nota del 12.01.2022 a firma della Soc. “AQUAE S.C.A.R.L.”, incaricata da GORI S.p.a. dell’esecuzione dei lavori in Viale Europa – per il collettamento reflui all’impianto di depurazione di Foce Sarno

– nonché – a seguito di sopralluoghi effettuati dai tecnici dell’Ufficio Manutenzione Strade del Comune, il Dirigente al 9° Settore di Polizia locale e Protezione civile, Com.te Salvatore Visone,​ ha predisposto, con apposita ordinanza dirigenziale, n. 74 del 13 Gennaio 2022 il seguente dispositivo di senso unico alternato:

VIALE EUROPA – da via Gurgo fino al civico 23, varco di accesso all’Officina Trenitalia – SENSO UNICO, con direzione di marcia da via Gurgo verso via Nazionale, e DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PER I VEICOLI DI MASSA SUPERIORE a 3,5 T. dal giorno 17 Gennaio 2022 al giorno 15 Aprile 2022.