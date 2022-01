Portici – Tirocini formativi di inserimento e reinserimento per inoccupati, disoccupati e lavoratori in cassa integrazione.

Il Comune di Portici seleziona cittadini (inoccupati, disoccupati (anche in mobilità), lavoratori sospesi in regime di cassa integrazione anche se percettori del Reddito di Cittadinanza, per attivare dei tirocini formativi di inserimento e reinserimento.

Le domande potranno essere presentate entro e non oltre il Gennaio alle ore

Le informazioni sui tirocini, i requisiti e il modulo per partecipare sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Portici al seguente link https://www.comune.portici.na.it/…/po/mostra_news.php…