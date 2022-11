Torre del Greco. Riqualificazione, divieto di sosta con rimozione forzata in via Veneto per tre giorni

In considerazione della nota pec del 31 Ottobre 2022 con la quale il Direttore dei Lavori della Open Fiber S.P.A. di Napoli ha chiesto l’adozione di un apposito dispositivo di viabilità per interventi di riqualificazione del manto stradale, il Dirigente al 9° Settore di Polizia locale e Protezione civile, Com.te Salvatore Visone, ha predisposto, con apposita ordinanza dirigenziale, n. 4432 del 02 Novembre 2022 il seguente dispositivo di viabilità: • VIA VITTORIO VENETO – da intersezione con via Roma fino al civico n. 32 di via Veneto – Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati della carreggiata – nei giorni 07 -08 – 09 Novembre 2022 dalle ore 22.00 alle ore 06.00.