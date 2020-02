Torre del Greco – Al via, da oggi, attività di pattugliamento dell’intero territorio cittadino, coordinate dall’ Esercito Italiano, in collaborazione con le Autorità di Polizia Municipale e dei Carabinieri Forestali.

L’intervento dei militari – richiesto attraverso la Prefettura di Napoli, dal sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palomba – si è reso necessario per fronteggiare l’evidente ed indiscriminato sversamento dei rifiuti e degli ingombranti in città, anche in considerazione dell’avvio del nuovo piano industriale del “porta a porta”, e al contempo, per evidenziare ed individuare anomalie ed eventuali responsabilità da ricondursi alla diretta raccolta degli stessi.

Così, da oggi 26 febbraio, un dispiegamento di militari del Raggruppamento Campania a comando del 9 Reggimento fanteria “Bari” della Brigata “Pinerolo”, e di Forze armate opererà nella quarta città della Campania, per porre in essere azioni di controllo e di sorveglianza del territorio, in riferimento al rispetto degli orari e del conferimento – nonché – della raccolta dei rifiuti secondo le indicazioni del calendario vigente.

“Ringrazio – le parole del sindaco Giovanni Palomba – il Prefetto di Napoli, Marco Valentini, per il lavoro realizzato in questi giorni in modo autorevole e congiunto con l’Amministrazione comunale e per l’attenzione dedicata al nostro territorio. Un particolare ringraziamento agli uomini ed ai militari che inizieranno oggi il proprio lavoro in città, cercando di ripristinare la legalità in un settore delicato e complesso come quello della N.U.”