Torre del Greco – È doveroso premettere che il servizio reso è così precario e vergognoso per cui qualsiasi importo è avvertito quale ingiustificato se non quantomeno spropositato. Si fa rilevare che se il Comune con diligenza avesse applicato le dovute penali per le inadempienze del servizio, oggi si riscontrerebbero delle economie residue che avrebbero, a giusta ragione, calmierato se non diminuito la tassa. Invece, il Sindaco e la sua maggioranza hanno ancora una volta certificato incapacità a programmare e gestire il comparto.

Il risultato più scontato di tale fallimento è l’aumento della Tari. Questo è l’operato comunale, mentre le tanto sventolate riduzioni sono merito soprattutto del M5S, che al governo nazionale, grazie al lavoro del viceministro all’economia con delega agli enti locali, Laura Castelli, supportata dal deputato Luigi Gallo, in commissione bilancio hanno permesso che nel Sostegni bis rientrassero queste misure che oggi permettono alle attività commerciali ed alle famiglie torresi di ricevere un concreto aiuto.

In soldoni, la Giunta certifica che la tassa aumenta significativamente, nonostante il servizio reso sia indecente e si sia registrata la minore produzione di rifiuti della storia cittadina, causa lock down, ma gli interventi straordinari del governo permetteranno ai contribuenti di poter richiedere delle riduzioni, fino ad esaurimento dei fondi. Quindi, al netto dei falsi proclami, la realtà è che non solo continuano a mantenere la città nella sporcizia, senza porre freni e correttivi, ma bruciano sempre più soldi pubblici e dei cittadini per mantenere il servizio. Senza pudore, nascondono la polvere sotto al tappeto vendendo i sostegni governativi quali importanti attività comunali. La comunità torrese ha bisogno di una guida sana, innovativa ed innovata, focalizzata sul rispetto dell’ambiente, del decoro urbano, dei beni comuni e delle pari opportunità, ma che ha soprattutto nella legalità il suo credo. Questa è la nostra sfida futura.

Movimento 5 Stelle TdG