In considerazione della nota pec pervenuta in data 19.05.2022, con la quale il Responsabile dei Servizi Tecnologici del comune di Torre del Greco chiede l’adozione di un dispositivo di divieto di circolazione, per effettuare lavori che prevedono la realizzazione di una condotta fognaria per le acque pluviali in via del Lavoro – tratto tra il parcheggio (ex isola ecologica) ed il sottopasso ferroviario – il Dirigente al 9° Settore di Polizia locale e Protezione civile, Com.te Salvatore Visone, ha predisposto, con apposita ordinanza dirigenziale, n. 2071 del 19 Maggio 2022 il seguente dispositivo di divieto di viabilità:

• VIA DEL LAVORO – tratto tra il parcheggio (ex isola ecologica) ed il sottopasso ferroviario – divieto di circolazione veicolare, dal lunedì al venerdì fino al 13 Giugno 2022 dalle ore 09.00 alle ore 17.00.