Torre del Greco – Superata la fase più acuta dell’Emergenza Covid-19, GORI ha provveduto ad una riprogrammazione graduale di necessari interventi di manutenzione sulle reti e sugli impianti distribuiti sul territorio.

Nell’ambito di queste attività rientrano i lavori finalizzati al miglioramento del servizio, per i quali è prevista la sospensione dell’erogazione idrica nelle seguenti zone dei Comuni di Ercolano, Portici, Torre del Greco e San Giorgio a Cremano, dalle 14:00 del 19/05/2020 alle 06:00 del 20/05/2020.

L’Azienda ha predisposto il servizio idrico sostitutivo a mezzo di autobotti e fontanine nei 3 Comuni maggiormente interessati dalla interruzione della fornitura idrica.

TORRE DEL GRECO

VIA LAMARIA, VIA LAMARIA RUOSPO, VIA CARPINONE, VIA DEL LAVORO, VIA S. ANTONIO, VIA DEL MONTE, VIA DIETRO AI CAMALDOLI.

Servizio sostitutivo con AUTOBOTTE:

• Via Lamaria presso la chiesa in prossimità del civ. 91 dalle 14.00 alle 24.00.