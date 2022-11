Questa mattina in Villa comunale a Torre del Greco si è tenuta la tradizionale cerimonia del 4 Novembre per onorare le Forze Armate.

Il sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palomba, insieme ai membri dell’Associazione “Combattenti e Reduci” ed alla rappresentanza delle Forze dell’Ordine del territorio corallino, hanno preso parte alla cerimonia tenutasi presso il Monumento civile della “Casa del Combattente”, proprio dove un anno fa fu posta una lapide celebrativa per i cento anni del “Milite Ignoto”.

“Nessuna guerra – dichiara il primo cittadino di Torre del Greco – può avere mai fondamento giusto e necessario, come mai alcuna guerra potrà legittimare l’aberrante spargimento di sangue innocente. Ricordare per non dimenticare. Ricordare – conclude – per insegnare”.