In occasione delle elezioni Politiche del giorno 25 settembre 2022, al fine di consentire ai cittadini di recarsi alle urne con valido documento di riconoscimento, l’ufficio Carte d’Identità del Comune sito in Via Calastro, n.1 (ex Complesso Mulini Meridionali Marzoli), sarà aperto al pubblico anche di pomeriggio, secondo il seguente calendario:

SETTEMBRE 2022

Lunedì 12 settembre 2022 dalle ore 15,00 alle ore 18,00

Martedì 13 settembre 2022 dalle ore 15,00 alle ore 18,00

Mercoledì 14 settembre 2022 dalle ore 15,00 alle ore 18,00

Giovedì 15 settembre 2022 dalle ore 15,00 alle ore 18,00

Venerdì 16 settembre 2022 dalle ore 15,00 alle ore 18,00

Martedì 20 settembre 2022 dalle ore 15,00 alle ore 18,00

Mercoledì 21 settembre 2022 dalle ore 15,00 alle ore 18,00

Giovedì 22 settembre 2022 dalle ore 15,00 alle ore 18,00

Venerdì 23 settembre 2022 dalle ore 15,00 alle ore 18,00

Sabato 24 settembre 2022 dalle ore 08.30 alle ore 18,00

Domenica 25 settembre 2022 dalle ore 08,30 alle ore 22,00