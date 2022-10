Così come comunicato, con pubblica nota, dal Dirigente al VII Settore – Servizio Tecnologici e Risparmio Energetico, del Comune di Torre del Greco – si porta a conoscenza della cittadinanza tutta che a far data dallo scorso 01 Ottobre 2022 è stata attivata, da parte dell’Ente, la nuova convenzione “Servizio Luce 3 – Lotto 6 Campania, Molise” per la gestione degli impianti di Pubblica illuminazione.

Pertanto, tutte le segnalazioni relative ai disservizi degli stessi impianti, possono essere trasmesse rivolgendosi al numero verde gratuito:

800. 901.050

Si precisa, altresì, che il servizio è attivo tutti i giorni, 24h su 24h, 7 giorni su 7, al fine di garantire una efficiente tempestività degli interventi.