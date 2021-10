Torre del Greco – In considerazione della domanda, prot. n. 287​ presentata in data 30.09.2021, per un intervento soggetto ad occupazione di suolo pubblico, per effettuare lavori di installazione di una piattaforma “Aerea Ragno”,

​ il Dirigente al 9° Settore di Polizia locale e Protezione civile, Com.te Salvatore Visone, al fine di adeguare la circolazione nell’area interessata,​ ha emesso apposita ordinanza dirigenziale n. 4015 del 04 Ottobre 2021 con cui si istituisce in:

VIA GIUSEPPE MAZZINI – TRATTO TRA VIA MARESCA E VIA ALDO MORO SPOSTANDOSI SU TUTTA LA STRADA: divieto di transito veicolare, dal giorno 07 Ottobre 2021 al giorno 13 Ottobre 2021 dalle ore 07.30 alle ore 16.30.