Approvato il progetto esecutivo di ampliamento del Cimitero comunale di Torre del Greco e dei medesimi servizi cimiteriali collegati.

Un risultato importante, giunto al termine di un lungo iter procedurale, che sigla una delle progettualità più considerevoli tra quelle fissate, nel programma di governo dell’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giovanni Palomba.

Attraverso il project financing approvato, dunque, sarà possibile riqualificare in via definitiva e completa il cimitero cittadino, dotandolo di nuove e più moderne infrastrutture: da un impianto di videosorveglianza propriamente detto ad un sistema di filodiffusione, sino ad un impianto fotovoltaico; in più, sarà ampliata l’estensione perimetrale che consentirà la realizzazione di oltre 2.700 nuovi loculi, la costruzione di Cappelle Gentilizie e Monumenti, 20 nuovi ossari cinerari e ben 4 nuove aree per l’inumazione.







Previsto, inoltre, anche un parcheggio di quasi 800 metri quadrati per circa 40 posti auto.

Così, a far data dalle prossime settimane, sarà emesso anche l’avviso pubblico attraverso il quale i cittadini potranno scaricare il Bando per la prenotazione dei loculi.

Lo ha reso noto il primo cittadino di Torre del Greco, Giovanni Palomba.