“Vogliamo dotare la città di Ercolano di un nuovo lungomare, realizzando un progetto che mira a cambiare nei prossimi anni tratto di costa della nostra città e favorire sempre di più l’indotto turistico”. Lo ha dichiarato oggi pomeriggio il sindaco di Ercolano, Ciro Buonajuto.

“Il nuovo lungomare – spiega il sindaco – sarà realizzato con i dodici milioni di euro di finanziamento del Contratto Istituzionale di Sviluppo Vesuvio-Pompei-Napoli.

Un nuovo waterfront, che unirà il molo borbonico di Villa Favorita con i porti commerciali di Torre del Greco e del Granatello di Portici.

“Un progetto – continua il primo cittadino – che mira a cambiare nei prossimi anni il tratto di costa della nostra città e favorire sempre di più l’indotto turistico.

“Un intervento che si collega ad altri già in corso di realizzazione al Molo Borbonico con l’obiettivo di dotare Ercolano di un lungomare, condizione fondamentale – conclude – per chi guarda anche al mare come attrattore turistico”.