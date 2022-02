E’ stata approvata oggi in Giunta a Napoli la delibera per l’approvazione in linea tecnica del progetto definitivo/esecutivo relativo ai “Lavori di riqualificazione edilizia e miglioramento impiantistico del passaggio interrato di collegamento degli spogliatoi dello stadio Diego Armando Maradona, denominato Miglio Azzurro”.

L’importo complessivo previsto per i lavori è di circa 1 milione e mezzo di euro a carico della Regione Campania.