“Oggi abbiamo aperto ufficialmente “SpazInsieme”, all’interno del Palaveliero in via Manzoni alla presenza, tra gli altri del Presidente del Consiglio Comunale Michele Carbone e dell’assessore Carlo Sarno; orti didattici, due campi di bocce e una biblioteca digitale e-forum, dove ascoltare tramite Qr Code, audiolibri e opere liriche.

Si tratta di uno spazio digital-green, realizzato grazie alla sinergia tra il Comune, il Forum delle Associazioni, le scuole del territorio, i ragazzi del progetto ITIA e coordinato dal presidente Carbone.

Un bell’esempio di coordinamento e unità d’intenti che, mettendo insieme varie generazioni di cittadini, bambini, adulti e anziani, oggi dà la possibilità alla nostra comunità di usufruire di ORTI SOCIALI dove sono già state piantate spezie e ortaggi e due CAMPI DI BOCCE regolamentari.

In particolare i cassoni realizzati al’interno dello spazio destinato a coltivazione, sono stati realizzati con grande impegno da un gruppo di anziani: dalla lavorazione del legno grezzo fino alla struttura finita e la semina è stata effettuata dagli studenti degli istituti comprensivi della città, insieme all’istituto agrario Emanuele De Cillis, con cui è stato stipulato un protocollo d’intesa.

Gli orti potranno essere adottati dalle associazioni, attraverso il Forum. Il Presidente Roberto Dentice si occuperà della gestione degli stessi, così come dei campi di bocce.

Anche questi potranno essere utilizzati facendo riferimento al Forum delle Associazioni.

Il tutto, mentre si potranno ascoltare dal proprio cellulare, decine di audiolibri e opere liriche inquadrando semplicemente il QR code corrispondente,stampato sui pannelli della biblioteca digitale e-forum, posizionati ai lati degli orti, come vedete in fotografia.

Faccio i miei complimenti a tutti coloro che, lavorando insieme, hanno utilizzato al meglio questi spazi dell’ente dati in gestione al Forum con delibera di giunta, ringraziando per la collaborazione e la possibilità concessa anche dai gestori del Palaveliero, creando esperienze immersive, capaci di unire coscienza green e voglia di condivisione e di cultura.

Inoltre ringrazio i LIONS di San Giorgio a Cremano, rappresentati dal governatore Antonio Marte e dal presidente Mariano Lebro, che hanno donato 10 alberi di ulivo e 50 “matite con semi di spezie”, consegnate alle classi presenti questa mattina, appartenenti all’ I.C. Troisi e Don Milani- Dorso.

Sempre questa mattina poi, presso l’ Istituto Rocco Scotellaro, grazie alla dirigente scolastica Marina Petrucci, è stato presentato il Contest “Troisi a Scuola”, che coinvolge le classi secondarie di primo e secondo grado della Regione Campania in percorsi di conoscenza del grande attore sangiorgese e del suo genio artistico.

Il concorso è organizzato dall’associazione 360 gradi e da 30 Miles Film srl. I migliori lavori realizzati dagli studenti – riproduzioni video degli sketch di Troisi o manifesti a lui dedicati – saranno presentati e premiati durante una manifestazione finale che si svolgerà alla fine del 2022″. Lo ha dichiarato oggi il sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno,