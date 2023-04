Con il Decreto Dirigenziale n. 263 del 14.4.2023 è stato approvato l’Avviso Pubblico per l’erogazione di incentivi alle aziende del settore turismo con dotazione finanziaria complessiva di € 16 milioni.

L’avviso è rivolto alle imprese private del Settore Turistico costituite in forma di ditta individuale, micro, piccola, media e grande impresa che assumono lavoratori in qualità di dipendenti o attivano tirocini presso un’unità operativa ubicata nella Regione Campania. La misura ha carattere retroattivo e ricomprende le assunzioni effettuate a decorrere dal 1° aprile 2023.

Gli incentivi previsti sono tesi ad incrementare l’occupabilità dei lavoratori mediante l’attivazione di contratti di lavoro, valorizzando il lavoro più stabile e al fine di sostenere il processo di destagionalizzazione.







I Bonus assunzionali sono così modulati:

per assunzioni a tempo indeterminato: contributo una tantum pari a € 7.000;

per assunzioni a tempo determinato ≥ 6 mesi: contributo una tantum pari a € 2.500;

per trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a termine: contributo una tantum pari a € 4.500;

Per gli incentivi per i tirocini si prevede:

contributo una tantum pari a € 2.500 per tirocini extracurriculari ≥ 4 mesi attivati a favore di personale con età ≤ 25 anni.

I soggetti richiedenti potranno presentare istanza mediante la piattaforma https://servizi-digitali.regione.campania.it/ a partire dalle ore 12:00 del giorno 2 maggio 2023.