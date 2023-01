Anche quest’anno il Comune di Ercolano mette a disposizione 10 posti per giovani dai 18 ai 28 anni che vogliano impegnarsi in uno dei due progetti attivati nell’ambito del bando nazionale per il Servizio Civile Universale.

“Due sono i progetti – dichiara il sindaco Ciro Buonajuto – ai quali abbiamo aderito, in collaborazione con Anci, “Biblioteca per tutti 2023” e “Rilanci Campania 2023”. Il primo – spiega il primo cittadino – vedrà impegnati sei volontari a Villa Ruggiero e altri due presso gli uffici del Museo Archeologico Virtuale. Rilanci Campania, invece, vedrà impegnati due volontari, che saranno impegnati nel favorire l’educazione e la promozione culturale.

Sul sito istituzionale del comune della città di Ercolano sono state pubblicate tutte le info per presentare la domanda entro il 10 febbraio 2023.