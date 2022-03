Sono partiti gli interventi di impermeabilizzazione del tetto della scuola De Filippo, in via Cavalli di Bronzo a San Giorgio a Cremano.

“Con il vicesindaco Eva Lambiase dice il sindaco Zinno – abbiamo effettuato un sopralluogo nel cantiere.

Lavori che renderanno più sicuro il plesso scolastico, oltre che più efficiente dal punto di vista energetico. Gli interventi dureranno tre mesi circa, condizioni meteo permettendo.

Contemporaneamente – prosegue il primo cittadino – sarà effettuata anche la manutenzione straordinaria dell’impianto di riscaldamento.

All’interno del plesso De Filippo, come in altre scuole, siamo già intervenuti durante l’emergenza Covid, qui abbiamo dismesso il vecchio centro cottura ormai in disuso e realizzato una grande aula di oltre 50 mq, un locale destinato all’archivio e due bagni nuovi oltre ad uno per diversamente abili.

Grazie all’ufficio tecnico, che rappresenta il braccio operativo delle decisioni prese nell’interesse della nostra platea scolastica, portiamo a termine anche questo impegno preso sia con la dirigente scolastica Laura Colantonio che con le famiglie degli alunni che frequentano l’istituto.

Alle scuole diamo e daremo – conclude il primo cittadino di San Giorgio – sempre la massima attenzione individuando le priorità per garantire sempre alla nostra comunità scolastica, le condizioni migliori per affrontare le attività didattiche in sicurezza, in strutture sempre più accoglienti e create a misura di bambino”.