ANM e Comune di Napoli festeggiano la vittoria del terzo scudetto conquistato dalla squadra del Calcio Napoli.

In occasione del successo registrato quest’anno durante il campionato di calcio da parte della squadra partenopea, un biglietto celebrativo sarà in vendita in 500mila copie.

Il biglietto si preannuncia come da collezione e già si prevede che andrà a ruba.







Il biglietto sarà acquistabile a partire da martedì 16 maggio.