San Giorgio a Cremano – Approvato in Giunta Comunale la delibera per la rinegoziazione dei mutui della Cassa Depositi e Prestiti.

“Oggi – scrive il sindaco di San Giorgio, Zinno – il nostro comune risulta avere mutui pari a oltre 16 milioni di euro tutti contratti fino al 2014.

Dal 2015 ad oggi abbiamo scelto, insieme alla maggioranza, di utilizzare la devoluzione dei vecchi mutui e i finanziamenti provenienti da altri Enti per realizzare opere pubbliche evitando di indebitare il comune.

La rinegoziazione è una atto con cui riusciremo a liberare poco più di un milione di euro che potremo utilizzare già nel corso dell’esercizio corrente per interventi a favore dei concittadini in difficoltà e dei commercianti che hanno subito maggiormente la crisi dovuta all’emergenza Covid-19.

Attendiamo di conoscere i trasferimenti che il Governo ha previsto per gli enti locali per compensare la riduzione di gettito causato al nostro comune dalla stessa emergenza, sperando che possa essere utile a non intaccare la cifra oggi liberata in maniera da dedicarla totalmente al rilancio del commercio e alla tutela dei più deboli.

Insieme alla maggioranza siamo all’opera per realizzare gli interventi richiesti dai commercianti e progetti di sostegno a chi è in difficoltà e come promesso ci confronteremo anche con le opposizioni consiliari prima di portare il provvedimento in Consiglio Comunale.

Il momento è difficile e come abbiamo fatto fino ad oggi daremo il massimo impegno per sostenere chi è in difficoltà e far tornare a vivere la nostra città”.