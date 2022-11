Durante lo scorso weekend una giovane campionessa sangiorgese di kick boxing femminile è stata premiata per i suoi meriti sportivi e per aver vinto i campionati Libertas, presso il Coni a Roma direttamente dal Presidente Malagò.

Si tratta di Martina Di Gennaro, ha 11 anni e la sua storia è un esempio per tantissimi ragazzi.

“Ha iniziato – ha dichiarato con orgoglio Giorgio Zinno, sindaco di San Giorgio a Cremano – ad allenarsi in arti marziali con il padre Vincenzo, che è istruttore, in un periodo in cui i compagni di scuola la prendevano in giro perché era un pò in sovrappeso e una bambina molto timida.

Nello sport, insieme al papà, ha trovato fin da piccola un modo per non soccombere, unendo reazione e disciplina.

Dall’età di 8 anni – prosegue il primo cittadino – ha iniziato il suo percorso di kick boxing, affiancando sin da subito il padre già impegnato in progetti sulla difesa personale e contro il bullismo. In pochi anni ha vinto diverse competizioni, per poi conquistare il titolo di campionessa nazionale Opes.

A settembre è stata già premiata per meriti sportivi dalla Federazione Union Fighter.

Oggi – dichiara ancora Zinno – questo nuovo importante riconoscimento nel corso della “Cerimonia dei Campioni”, alla presenza oltre che di Malagò, del Ministro per lo Sport Andrea Abodi; di Vito Cozzoli presidente di Sport e Salute e di Andrea Pantano, presidente Libertas.

Continua ad allenarsi con il suo team VG Combat Academy e si allena a Cercola e alla Tiger Fitness di San Giorgio a Cremano.

Complimenti a Martina e al suo papà per i meriti raggiunti e per aver saputo vedere nello sport quei valori capaci di superare momenti difficili e diventare “campioni nella vita”.