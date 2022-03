Si rinnova la convenzione con il Teatro Augusteo di Napoli e, questa volta anche con il Teatro Troisi, per un mini abbonamento di 4 spettacoli a prezzo ridotto, riservato ai cittadini di San Giorgio a Cremano.

Gli spettacoli che si terranno all’Augusteo sono:

– Serena Autieri in “Rugantino” – giovedì 7 aprile 2022

– Sal Da Vinci in “Siamo Gocce di Mare” – giovedì 21 aprile 2022

– Giovanni Esposito in “Affetti collaterali” – giovedì 28 aprile 2022.

Tutti gli spettacoli inizieranno alle ore 21.

Ad aprire il mini tour teatrale sarà invece Peppe Iodice , nel suo esilarante Peppi Night Festa – seconda dose – sabato 2 Aprile 2022 presso il Palapartenope di Napoli.

Per tutti e 4 gli spettacoli, il prezzo riservato è di 90,00 euro. C’è tempo fino al 15 marzo per prenotare il proprio abbonamento, contattando lo 081 56 54 429, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il sabato dalle 9 alle 12, chiedendo del Sig. Peppe Sarti.

Il ritiro degli abbonamenti avverrà presso il municipio, in Piazza Carlo di Borbone 10, nei giorni 23 marzo dalle 10 alle 13 e 24 marzo dalle 14 alle 16.

“Si tratta di un’opportunità che, d’accordo con l’assessore alla Cultura Pietro De Martino e visto anche il successo del 2020, abbiamo voluto ripetere – dichiara il sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno – consapevoli che dopo due anni di pandemia, in molti abbiamo voglia di tornare a teatro e vivere dal vivo eventi culturali e momenti di svago. Coltiviamo cultura, condividiamo – conclude il primo cittadino – opportunità”.