Una grande manifestazione per la pace a Napoli il 28 ottobre: lo ha ribadito il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che proprio ieri è tornato sulla crisi derivante dal conflitto bellico tra la Russia di Putin ed l’Ucraina.

“Con la grande manifestazione a Napoli – dice il governatore della Regione Campania – chiediamo il cessate il fuoco immediato in Ucraina. Questa è l’unica proposta in campo dopo sette mesi di guerra, il solo presupposto per arrivare ad una conferenza di pace.

Dobbiamo fermare Putin e il rischio atomico, che porterebbe non alla vittoria di qualcuno, ma – chiosa De Luca – ad una tragedia di proporzioni inimmaginabili.