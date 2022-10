Sono iniziati i lavori di riqualificazione del parco Liguori in via Aldo Moro a San Giorgio a Cremano.

“D’accordo con l’assessore Eva Lambiase – dichiara il primo cittadino Giorgio Zinno – effettueremo:

– interventi di manutenzione e tinteggiatura delle panchine esistenti;

– risanamento e tinteggiatura della struttura a forma di fungo;

– ripristino delle fontanine e del gazebo in legno (con trattamento in flatting che protegge dall’usura e dagli agenti atmosferici, come sole, pioggia, umidità e gelo);

– installazione di varie giostre tra cui due altalene e un’ asse di equilibrio;

– rimodulazione e recupero delle aiuole;

– Stuccatura e tinteggiatura di parte del muro di cinta.

Per realizzare tali interventi, è necessario – preciza il sindaco – chiudere momentaneamente il parco, fino al 31 ottobre. Successivamente avremo un luogo rinnovato e sicuro dove poter trascorrere – conclude – il tempo libero insieme a i nostri bambini”.