“Ben 15.000 kg, 15 tonnellate, un mare di bottiglie in Pet riciclate e la percentuale di raccolta differenziata oltre il 73%.

Un anno di raccolta delle bottiglie in Pet presso i due Ecocompattatori di piazzale Brunelleschi e piazzale De Lauzieres ha già prodotto circa 15 tonnellate di plastica Pet , inghiottita dalle macchinette e avviate al riciclo.

Un numero enorme che va interpretato assieme ad altri dati, per coglierne i molteplici vantaggi che la Città ottiene con questa iniziativa.







Ad esempio sono 618 i buoni spesa Coripet consegnati da ottobre 2022 a ottobre 2023, in netto aumento rispetto ai mesi precedenti.

Per quanto riguarda la raccolta ecopunti, ad oggi 161 Utenti hanno completato 1000/Ecopunti in regola con la Tari 2022 e ancora 70 Utenti hanno raggiunto 500/Ecopunti sempre in regola con la Tari 2022.

Funziona, quindi, la premialità sulla Tari attraverso questi bonus, che consentono inoltre un flusso di risorse (circa 50.000 euro) spese esclusivamente in attività commerciali o locali porticesi, che sono presenti in un elenco che nei mesi si è andato sempre più ampliandosi.

È evidente che con un semplice gesto si innescano una serie di azioni positive che accrescono da una parte la consapevolezza delle buone pratiche ambientali e al contempo donano un concreto sostegno all’economia locale.

Ancora una volta sono fiero di come i Cittadini porticesi facciano sempre la differenza per la rapidità e l’audacia con la quale accolgono iniziative a favore del riciclo e dell’ambiente in generale.

Ancora una volta i nostri Cittadini, il Settore Ambiente del nostro Comune e la societa’ comunale Leucopetra spa fanno la differenza…..!!!

Di fatto è uno sconto di 50 euro sulla Tari per chi differenzia bottiglie in plastica Pet”.

E’ quanto ha reso noto il sindaco di Portici, Enzo Cuomo, attraverso i suoi canali social.