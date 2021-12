La giunta regionale, nella seduta dello scorso 30 novembre, ha approvato, tra gli altri, i seguenti provvedimenti:

– Percorsi turistico-culturali, naturalistici ed enogastronomici per il periodo ottobre 2021- settembre 2022: su proposta dell’assessore al turismo, Felice Casucci, sono state programmate risorse pari a € 2.150.000, a valere sul POC 2014-2020. Di questi, € 2.000.000 destinati ai comuni non capoluogo di provincia e € 150.000 per azioni di promozione e comunicazione delle iniziative a cura dell’Agenzia regionale Campania Turismo;

– Saldi invernali: la giunta regionale ha approvato il calendario dei saldi invernali in Campania dal 5 gennaio al 1 marzo 2022;

– Fondo per il sostegno alle attività economiche particolarmente colpite dalla pandemia: la giunta ha programmato risorse per oltre 30 milioni di euro ripartite tra interventi in favore di parchi acquatici, parchi tematici, acquari, parchi e giardini zoologici; interventi connessi alla Legge “Cinema Campania”; sostegno alle imprese esercenti il trasporto turistico; sostegno agli ambiti territoriali Distretti del commercio; specifiche misure di equity per le aziende campane a rischio fallimento;

– Concorso “Shoah: comprendere è impossibile, conoscere è necessario”: la giunta promuove un avviso pubblico destinato alle scuole di ogni ordine e grado, che potranno presentare materiali audiovisivi che raccontano luoghi ed esperienze legate alla Shoah in Campania. In palio buoni libro e visita nei campi della memoria in Polonia;

– Voucher ai minori per l’accesso gratuito all’attività sportiva: la giunta attribuisce all’Agenzia Regionale Universiadi per lo Sport € 4.500.000 fino al 2023 per l’attuazione di interventi di accesso gratuito ad attività sportive ai minori dai sei ai quindici anni.