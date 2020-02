Torre del Greco – Dal 14 al 19 febbraio si è svolto il raduno federale Match Race a Torre del Greco presso il Centro Federale Zonale del Comitato V Zona FIV a bordo delle imbarcazioni RS 21, simili sotto molti aspetti a quelle che saranno utilizzate al mondiale giovanile.

Sono stati giorni all’insegna dell’approfondimento della disciplina del Match Race con i ragazzi del Team Match Race Italia U23 che rappresenteranno l’Italia al prossimo Campionato Mondiale World Sailing U23 in Nuova Zelanda. Tra gli altri hanno preso parte al raduno Ludovico Mori, Giulio Tamburini (già vincitori dell’ Eurosaf Youth Match Race Europeans 2019 con Rocco Attili) e i fratelli Filippo, Tommaso e Paolo Iacchia (tutti del Centro Velico 3 V). Durante gli allenamenti è stato anche possibile confrontarsi con l’altro equipaggio del Team Match Race Italia formato da Ettore Bottacini, (Circolo Nautico e della Vela Argentario) che ha avuto a bordo per l’occasione Federico Colaninno e Simone Busonero.

Hanno preso parte al raduno anche alcuni equipaggi del Comitato V Zona con cui si è collaborato alla realizzazione di questo primo appuntamento federale del Settore; a livello formativo ha partecipato per il Settore Nazionale Arbitri il referente Giuseppe Lallai, insieme all’Arbitro Michele Ricci.

Tutte le giornate hanno previsto sessioni teoriche a terra con approfondimenti delle regole di Match Race, tattica e conduzione, uscita in mare con simulazioni di Match Race e per finire debriefing con supporto video per la valutazione delle situazioni di regata.

Il commento di Domenico Foschini Consigliere Federale FIV con delega al Match Race e Team Race: “ una rinnovata iniziativa di livello assoluto per quanto riguarda il nostro settore grazie alla partecipazione dei giovani a questa prima interessante iniziativa che la Federazione ha proposto grazie alla collaborazione con il Presidente del Comitato V Zona Francesco Lo Schiavo, con la co-organizzazione di un competente Staff, e in particolare il coordinamento di vari Settori, quali quello degli Arbitri UdR grazie all’interessamento di Giuseppe Lallai di recente nomina quale “Collaboratore per l’attività di Formazione degli Arbitri per la stagione sportiva 2020” e di già ottimi interpreti nella specialità del Match Race come gli stessi equipaggi convocati. La Federazione dunque dopo le varie iniziative degli anni scorsi mostra sempre più attenzione alla disciplina del Match Race che intende rivitalizzare in sinergia con il Centro Federale Zonale ma anche presso il Centro Federale Nazionale presso il CV Ravennate, così come in altre località come al CN Scarlino e all’AVL Ledro, dove l’attività dedicata ai Match Race e al Team Race è sempre stata sostenuta così da mantenere comunque una “rotta” per un percorso che in quest’ultimo periodo appare rivitalizzato. La strada è ancora lunga ma l’intenzione è di coinvolgere sempre di più i molti giovani che così potranno continuare l’attività. Questa attività permette appunto ai giovani di non disperdere quelle competenze che negli anni, grazie all’ottimo lavoro nei settori giovanili, sono state acquisite.”

A chiusura del raduno arriva anche il ringraziamento perticolare del Presidente del Comitato V Zona Francesco Lo Schiavo: “Come Presidente di Zona, con piacere, ringrazio gli equipaggi di Ludovico ed Ettore per aver condiviso con la Federazione ed in particolare con il Consigliere Foschini questo primo stage match race al ns Centro di Torre del Greco ed un grazie a Michele Ricci per aver garantito la sua presenza tra i suoi innumerevoli impegni. Come Zona abbiamo lavorato in sinergia con il CNTG e grazie alla squadra di validi tecnici coordinati da Alessandro con Ciro e Luca, abbiamo fatto del nostro meglio per farvi stare bene”.

Le idee e gli sviluppi per continuare a far crescere il Match Race e il Team Race sono molteplici. La Federvela ha stilato una prima calendarizzazione della varie iniziative tra cui:

EUROSAF YOUTH MATCH RACE EUROPEANS 2020con l’organizzazione dell’AVLLedro dal 18 – 21 giugno

CAMPIONATO ITALIANO TEAM RACEU 19 presso Associazione Nautica Sebina a Sulzano dal 28 al 30 agosto;

STAGE RADUNO MATCH RACE U 23presso il Centro Federale Match Race a Ravenna con l’organizzazione del Circolo Vela Ravennate dal 26 al 27 settembre

CAMPIONATO ITALIANO MATCH RACE OPEN e U 23presso il Centro Federale Match Race a Ravenna con l’organizzazione del Circolo Vela Ravennate dal 2 al 4 ottobre.