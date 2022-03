Con uno spot che le vede direttamente protagoniste, donne del Consiglio, della Giunta e delle Municipalità del Comune di Napoli hanno voluto lanciare un messaggio di Pace e conferire un significato speciale alla Giornata internazionale nella quale si celebrano le rivendicazioni e le conquiste del genere femminile.

Protagoniste dello spot per l’otto marzo – pubblicato sul sito del Comune di Napoli e sui profili sociali dell’Amministrazione – sono loro stesse, donne ogni giorno impegnate per la città, che nel video si prendono per mano e si stringono simbolicamente in un cerchio di pace, con il pensiero rivolto alle donne e alle popolazioni che purtroppo in queste ore vivono la tragedia della guerra.

Un gesto di supporto e di vicinanza con l’auspicio che si traduca presto in realtà. Lo spot è stato pubblicato in home page sul sito istituzionale e sui profili social del Comune di Napoli, compreso un reel su Instagram.

Ecco i link:

Facebook: https://facebook.com/4964801266938346

Instagram: https://www.instagram.com/reel/CaxM5JaIbNW/?utm_medium=copy_link

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=loGhytSJz6o

Twitter: https://twitter.com/ComuneNapoli/status/1500510040595308547