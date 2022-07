“Siamo la prima Regione italiana ad aver approvato una legge che prevede l’impegno degli psicologi nell’ambito del sistema sanitario regionale attraverso convenzioni sui territori.

Partiamo oggi, dopo due anni di Covid che hanno determinato condizioni di sofferenza in larga parte della popolazione e soprattutto nell’area giovanile. Grazie a questa nuova normativa possiamo intervenire in modo concreto dando una mano alle famiglie, alle ragazze e ai ragazzi, e soprattutto possiamo qualificare il nostro servizio sanitario in tanti campi.

Penso ai disturbi alimentari, al disagio psichico, all’autismo, agli stati depressivi legati a malattie oncologie, all’endometriosi nelle donne e a tante patologie che a volte non vengono portate alla luce anche per motivi di pudore personale.

In casi come questi c’è da oggi, grazie alla Regione Campania, un sostegno in più per provare ad uscire da queste situazioni di grande sofferenza”.

Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.