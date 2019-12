Torre del Greco – Come ogni Natale, anche dalla politica nostrana, arrivano gli auguri… con pacchetto regalo annesso, che pare celare una sorpresa che ha tutto il sapore dell’usato sicuro: almeno così dicono i beninformati.

Ecco che, per gli auguri natalizi, vediamo uniti sotto un unico simbolo, denominato Centro Destra Torre del Greco: Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Partito Repubblicano, con i relativi commissari o presunti tali. Luca Alini, Dario Colombo, Francesco Panariello e Ottavio Bello. Ma, l’unione dei quattro simboli del centrodestra, secondo rumors, cela al suo interno un disegno più ampio. Gli auguri di Natale, secondo i pissi pissi, bao bao della politichetta locale, rappresentano solo dei tasselli di un progetto che vede il ritorno di Ciro Borriello a Palazzo Baronale con i gradi di primo cittadino, che, sussurrano da quella parte, “per la gente, resta il miglior sindaco che la città abbia avuto negli ultimi decenni”.

Ricordiamo però, che la voglia di Ciro Borriello, e dei suoi supporters, di risedersi sullo scranno più alto dell’assise cittadina passa prima per il processo che lo vede coinvolto per una storia di corruzione, nonché dal collante degli anti-borrelliani che tiene in vita il traballante governo Palomba meglio del Vinavil. Per il momento, non ci resta che ricambiare gli auguri di buon Natale da parte del Centro Destra di Torre del Greco e aspettare come questa storia va a finire.