Napoli – Il R.Y.C.C. Savoia ospiterà il 6 dicembre alle ore 17:00, la presentazione del libro “Orgoglio Napoli”, un’opera che celebra la storicità e la passione del Calcio Napoli attraverso i suoi venti successi più significativi. Il volume, scritto da Mimmo Carratelli e pubblicato da Gianni Marchesini Edizioni – Geo Edizioni, rappresenta una cronaca dettagliata e affettuosa della squadra partenopea, dalle sue origini fino ai trionfi recenti.







Dopo un campionato deludente (2023-2024), che ha messo a dura prova l’entusiasmo dei tifosi partenopei, l’arrivo di Antonio Conte come nuovo allenatore azzurro, ha riacceso le speranze di un’intera città. Conte, noto per il suo palmarès importante e la sua capacità di trasformare le squadre in contendenti vincenti, è visto come il condottiero ideale per guidare il Napoli verso nuovi traguardi. La storia della squadra è costellata di successi memorabili: tre scudetti, una Coppa UEFA, sei Coppe Italia e molto altro. Ogni trofeo rappresenta un capitolo fondamentale nella narrativa calcistica del Napoli.

“Orgoglio Napoli” non è solo un libro di statistiche; è un racconto che intreccia la storia sportiva con le emozioni dei tifosi. Attraverso la penna finissima di un maestro di giornalismo come Mimmo Carratelli, che quei momenti li ha vissuti e poi raccontati magistralmente, il lettore potrà rivivere i momenti salienti della storia azzurra, dalla prima promozione in Serie A nel 1949-50 fino al recente terzo scudetto conquistato nel 2023. La narrazione è arricchita da aneddoti e ritratti di figure chiave che hanno contribuito a scrivere questa storia unica nel panorama calcistico italiano.

La pubblicazione di “Orgoglio Napoli” si inserisce in un contesto di rinnovata passione per il calcio a Napoli. Il volume è destinato a diventare un must-have per tutti coloro che amano la squadra azzurra e desiderano approfondire la loro conoscenza sulla sua storia. Ogni pagina offre l’opportunità di esplorare non solo i trionfi sportivi ma anche l’essenza dell’orgoglio napoletano che pervade ogni aspetto della cultura calcistica della città.

Il volume rappresenta un momento di celebrazione per i successi passati del Calcio Napoli ma anche un segnale di ottimismo per il futuro: “Orgoglio Napoli” è più di un libro; è un tributo a una storia ricca di emozioni, successi e una passione senza confini.