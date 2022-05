“Sono in corso nella cittadina vesuviana di Portici, a cura della ditta ITA affidataria dei servizi manutentivi degli impianti, interventi di igienizzazione sanificazione e deodorizzazione dei pali della pubblica illuminazione spesso impregnati di urine canine per colpa degli incivili accompagnatori di cani che colpevolmente ed incivilmente non sciacquano le zone dove urinano gli incolpevoli cani che accompagnano.

Questi interventi, che vengono fatti periodicamente dal 2017, mostrano innegabilmente gli straordinari progressi che abbiamo fatto nella gestione dell’igiene urbana e della manutenzione della Città.

C’è bisogno della collaborazione di tutti, ognuno di noi è responsabile del decoro urbano della nostra Città, a partire dai comportamenti nelle pubbliche strade a finire dai i comportamenti nelle nostre case”. Lo dichiara il sindaco di Portici, Enzo Cuomo, oggi.