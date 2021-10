Portici – Comunicato refezione scolastica a.s. 2021/22

Sulla base dell’ andamento epidemiologico della città anche in relazione alla platea scolastica e considerato che il documento “Indicazioni Operative per la riapertura delle Scuole in Sicurezza, per la gestione di casi e focolai SARS-CoV-2 e della refezione scolastica” è stato pubblicato il 13 settembre 2021 dall’Asl Napoli3Sud, ieri presso il Comune in una riunione operativa tra Sindaco, Assessore all’Istruzione, Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi,

Dirigenti Comunali, si è concordato di iniziare il servizio di refezione scolastica nella prima decade del mese di Novembre 2021 concordando le modalità operative così come indicate dalla Asl nel documento del 13 settembre 2021, tenendo conto che in molti plessi scolastici i refettori sono diventati aule per adeguare le scuole alle norme anticovid sui distanziamenti, e che, quindi le scuole con il personale ATA, dovranno garantire la pulizia e la sanificazione dei banchi per consentire il consumo dei pasti in sicurezza agli studenti.

Sul sito istituzionale della Citta’ di Portici seguiranno ulteriori informazioni sulle modalità di accesso al servizio.