Allestiti spazi dedicati nel Parco dell’Antoniano a Via Madonnelle per le Fattorie Didattiche e per gli Orti Sociali nella cittadina di Portici.

“Chiunque volesse adottare un orto sociale e parteciparne alle attività di cura e coltivazione ha dichiarato il sindaco Enzo Cuomo – può contattare la Cooperativa Terra del Sole al seguente numero telefonico:+39 377 355 6083.

Analogamente – conclude il primo cittadino – su prenotazione telefonica si possono visitare le Fattorie Didattiche ed il Parco a Tema”.