San Valentino, si sa, è la giornata in cui l’amore è protagonista. A Portici, il 14 febbraio diventa occasione per ricordare anche la violenza.

I dati diffusi sulle violenza, infatti, negli ultimi anni destano tanta preoccupazione.

E così, nella citta di Portici, in occasione della ricorrenza di San Valentino, domani 14 febbraio, prende il via l’iniziativa ‘Questo non è amore’.

In pratica, a partire dalle 9, personale della Questura di Napoli sarà presente in piazza San Ciro con il camper della campagna promossa dalla Polizia di Stato per sensibilizzare al tema della violenza di genere.