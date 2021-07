Napoli – Polizia. L’U.S.I.P. Napoli (Sindacato di riferimento U.I.L. Confederale): “Manifestazione di Pubblica protesta del 21 luglio rinviata per grande senso di responsabilità”.

Niente manifestazione il 21 Luglio del Sindacato di Polizia USIP Napoli. È stata rinviata di una settimana. «Oltre che Seri Sindacalisti, siamo anche responsabili», ha dichiarato il Segretario Generale Provinciale Roberto Massimo.

«Proprio il senso di responsabilità – prosegue – ci induce a rinviare la manifestazione di pubblica protesta indetta per il 21 Luglio in Via Scarlatti al Vomero (NA), vista l’altissima tensione che in questi giorni sta creando il G20 e la sua organizzazione».

«Saremo in strada accanto ai colleghi in servizio, vigileremo sui loro diritti e prontamente interverremo a loro tutela, facendoci portavoce non solo con i vertici della Questura Partenopea e delle varie Specialità impiegate, ma anche con i politici locali e nazionali», conclude il Segretario.