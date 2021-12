Sono pubblicati sul portale “inPA” gli avvisi per il conferimento di mille incarichi di collaborazione, su tutto il territorio nazionale, a professionisti ed esperti per supportare le amministrazioni territoriali nella semplificazione delle procedure complesse, ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 9 giugno 2021, n.80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n.113.

Ciascuna Regione e Provincia autonoma ha predisposto, sentiti gli enti locali, un “Piano territoriale” con le procedure oggetto di supporto e le criticità da affrontare, in coerenza con la struttura degli interventi Pnrr (milestone e target).

La task force dei mille esperti, prevista dal Pnrr – Misura 1, Componente 1, Subinvestimento 2.2.1, avrà il compito di sostenere le amministrazioni territoriali nelle attività di semplificazione, nel recupero dell’arretrato, nel miglioramento dei tempi effettivi di conclusione delle procedure e nell’assistenza tecnica ai soggetti proponenti per la presentazione dei progetti. Il Dipartimento della Funzione Pubblica provvederà a fornire alla Regione Campania un elenco di esperti, selezionati attraverso inPA, attingendo esclusivamente dagli iscritti che abbiano indicato l’ambito territoriale regionale, individuando tutti quelli che risultano essere in possesso della professionalità o dei titoli di studio richiesti.

La Regione, recepito l’elenco fornito dalla Funzione Pubblica, inviterà un numero di candidati pari ad almeno quattro volte il numero di professionalità richieste per un colloquio selettivo.

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 novembre 2021, recante il riparto delle risorse per il conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all’attuazione del PNRR, è stato individuato il fabbisogno complessivo della Regione Campania in 94 esperti che dovranno operare al servizio degli Enti Territoriali campani.

Nello specifico, sono richiesti i seguenti profili professionali:

Profilo professionale Ingegneri Ambientali – N: 10

Settori: Valutazioni e autorizzazioni ambientali; Bonifiche; Rifiuti; Edilizia e Urbanistica

Profilo professionale: Geologi – N: 10

Settori: Valutazioni e autorizzazioni ambientali; Bonifiche; Rifiuti; Edilizia e Urbanistica

Profilo professionale: Ingegneri delle telecomunicazioni, elettronici ed elettrotecnici – N: 5

Settori: Infrastrutture digitali

Profilo professionale: Ingegneri energetici – N: 10

Settori: Rinnovabili

Profilo professionale: Biologi – N: 5

Settori: Valutazioni e autorizzazioni ambientali; Bonifiche; Rifiuti

Profilo professionale: Ingegneri informatici – N: 4

Settori:Infrastrutture digitali

Profilo professionale: Ingegneri chimici – N: 5

Settori:Bonifiche; Rifiuti

Profilo professionale: Geometri – N: 10

Settori:Rinnovabili; Edilizia e Urbanistica

Profilo professionale: Esperti amministrativi- N: 5

Settori:Appalti

Profilo professionale: Architetti – N: 6

Settori:Valutazioni e autorizzazioni ambientali; Edilizia e Urbanistica

Profilo professionale: Ingegneri civili – N: 19

Settori:Valutazioni e autorizzazioni ambientali; Bonifiche; Rinnovabili; Rifiuti; Edilizia e Urbanistica; Infrastrutture digitali

Profilo professionale: Esperti in contabilità pubblica e in rendicontazione di fondi europei – N: 5

​Totale 94

Sarà possibile presentare la propria candidatura sul portale inPA fino alle ore 14:00 del 6 dicembre 2021. Gli incarichi saranno conferiti inderogabilmente entro dicembre 2021. Gli avvisi sono disponibili sul portale per il reclutamento al seguente link: https://www.inpa.gov.it/