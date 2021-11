San Giorgio a Cremano – Oggi 22 novembre, dalle 9.00 alle 18.00 il camper sanitario della Asl Na 3 Sud sosterrà in piazza Massimo Troisi per effettuare screening ed esami gratuiti in tutta sicurezza.

Medici e personale dell’Asl metteranno a disposizione, senza bisogno di prenotazione: pap test per le donne tra i 24 e i 29 anni e pap test HPV DNA per le donne fra i 30 e i 64 anni. Inoltre sarà possibile prenotare la mammografia per le donne da 45 e 69 anni.

Particolarmente importante poi, è la distribuzione del kit per il colon retto riservato a uomini e donne tra i 50 e i 74 anni.

Nella stessa giornata, sempre presso il truck della prevenzione Asl, sarà possibile anche avere supporto e consulenza per le neo mamme e informazioni sui primi “mille giorni” dei bambini nell’ambito del programma Home Visiting; così come sarà possibile conoscere le attività del consultorio per la disforia di genere. Infine il personale della Asl risponderà a tutti coloro che vorranno informazioni sul calendario vaccinale in età pediatrica.