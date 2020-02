Tragica morte per Gioacchino Mollo, oculista 61enne originario di Torre Annunziata ma residente a Cava dei Tirreni, schiacciato dall’improvviso crollo di un pino secolare proprio a Cava in via Crispi, nei pressi della Villa Comunale. Il medico, molto noto anche nel nostro Comune, era un apprezzato professionista e un punto di riferimento nel suo settore , oltre che marito e padre di tre ragazze.

L’episodio è accaduto ieri , 6 febbraio, intorno alle 8 del mattino (tra le probabili cause le forti raffiche di vento che, data la violenza prevista, avevano addirittura indotto molti comuni del napoletano ad ordinare la chiusura di scuole, parchi pubblici e cimiteri).

Ma c’è un particolare che nelle ultime ore ha commosso moltissime persone : il dott. Mollo era uscito col suo fedelissimo labrardor Charlie per la consueta passeggiatina . Purtroppo la sorte ha voluto che il padrone finisse schiacciato da un enorme pino, mentre Charlie gli è sopravvissuto e, secondo le testimonianze , lo ha vegliato fino all’arrivo dei soccorritori, probabilmente consentendo loro il riconoscimento della salma , grazie ai dati presenti nel microchip del quadrupede.

La magistratura sta procedendo con le indagini del caso, per appurare con certezza dinamica e cause della tragedia, mentre la Villa Comunale di Cava è al momento sotto sequestro.

L’episodio ha riportato alla memoria un incidente analogo accaduto in via Claudio a Napoli, nell’ottobre del 2018; in quel caso a rimetterci la vita fu un ventunenne napoletano, Davide Natale.

