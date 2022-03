Mercoledì 16 marzo riapre i battenti anche il Parco Susanna, (ex villetta Bruno) in via Cavalli di Bronzo a San Giorgio a Cremano, dopo i lavori di restyling che l’hanno resa più bella e moderna grazie al campo di basket completamente rinnovato, all’installazione di nuove attrezzature sportive all’aperto, alle giostre più moderne, ad un’illuminazione più efficiente e al recupero delle aree verdi.

Il taglio del nastro sarà alle ore 11, alla presenza degli studenti delle scuole secondarie di primo grado e con testimonial d’eccezione, ovvero alcuni giocatori della Gevi Napoli Basket che milita in serie A1, il coach della squadra Pino Sacripanti e il presidente Federico Grassi.

Saranno presenti anche i giovani atleti under 13 dell’Atletic System e della Flat Sport di basket che, insieme agli alunni, potranno giocare con i loro campioni di serie A sul nuovo rettangolo di gioco.

Sarà una mattinata dedicata interamente allo sport e al tempo libero.

“Tra gli obiettivi che siamo prefissati con il restyling della villetta – dichiara il sindaco Giorgio Zinno – vi è proprio questo: ovvero realizzare un’area di circa 3500 metri quadrati in cui è possibile praticare attività sportive all’aperto e dove, bambini adolescenti e nonni possono trascorrere il tempo libero in compagnia.

Dopo il taglio del nastro – precisa il primo cittadino -, si partirà con le sfide sul nuovo campo che vedranno protagonisti i bambini e i campioni della pallacanestro che risponderanno anche alle domande e alle curiosità degli studenti.

Il parco Susanna è un luogo di aggregazione tra i più frequentati sul territorio proprio per la sua particolare polivalenza e per questo, la sua riapertura è una tra le più attese.

Con il vicesindaco Eva Lambiase – conclude Zinno – abbiamo mantenuto un altro impegno preso con la città che attendeva da tempo anche un parco dove potersi allenare”.