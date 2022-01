Continuano ovunque gli Open Day vaccinali destinati ai bambini dai 5 agli 11 anni.

Per i comuni di Cercola, Visciano, San Giuseppe Vesuviano l’appuntamento è fissato per sabato 22 gennaio 2002, dalle 9 alle 13.

Nel comune di Cercola l’appuntamento è presso l’IC Giordano, in via Barone; per Visciano invece presso IC Visciano Camposano plesso Rossini di via Corriole; mentre per San Giuseppe Vesuviano la vaccinazione under 11 sarà possibile presso il 1* Circolo Didattico plesso Belvedere di via Belvedere.