“La giornata di ieri, con l’approvazione all’unanimità da parte del Consiglio Comunale della Cittadinanza Onoraria ai minori nati in Italia da genitori stranieri, mi ha riportato alla mente tutti gli incontri con persone meravigliose durante i miei viaggi in India e in Africa, paesi allora definiti del Terzo Mondo, popolati da donne e uomini che tanto invece mi ha insegnato con la loro dignità e generosità e che sono oggi spesso costretti a rinunciare alla loro terra e ai loro legami per scappare da povertà e guerre.

Che i loro figli, nati sul nostro territorio, che parlano la nostra lingua e il nostro dialetto, che giocano e studiano con i nostri bambini, possano essere parte a tutti gli effetti della Comunità Locale contro ogni forma di discriminazione è fonte di immensa gioia.

Che ciò sia stato deciso all’unanimità dal Consiglio Comunale mi rende orgoglioso di questa città che è, e deve continuare ad essere, città aperta e multiculturale, che fa della diversità la sua forza e la sua ricchezza”.

Lo ha dichiarato Luca Trapanese, assessore alle politiche sociali del comune di Napoli.